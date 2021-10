“Yo vendí mi carro por sobrevivir”: cantineros piden les dejen abrir

León-. Con rostros desesperados y una voz inquietante por saber que les depara, cerca de 20 cantineros se reunieron este viernes en el Arco de la Calzada con un solo objetivo: pedir a las autoridades que les permitan abrir sus puertas.

Más de 4 meses describen la crisis económica que hoy enfrentan, meses en que algunos propietarios tuvieron que vender sus vehículos o sus terrenos para intentar sobrevivir. Dueños de cantinas y bares que hoy penden de un hilo.

“No es posible que por ejemplo haya unas cantinas abiertas y nosotros no podemos abrir por el simple hecho de que te digan es restaurant-bar y la licencia que tú tienes es de cantina por eso no puedes abrir, ya tenemos cinco seis meses cerrados, de hecho ya vendí mi carro, ya vendí un terreno por sobrevivir, es imposible esta situación. Lo único que queremos es trabajar y no nos dejan abrir”, dice uno de los cantineros convocado en el Arco de la Calzada.

LOCALES CERRADOS Y EN RENTA; ASÍ UN RECORRIDO POR LA MADERO

Los cantineros aseguran que el Gobierno Municipal y las autoridades de Salud les prometieron que podrían aperturar con el semáforo naranja, a través de un documento.

“Al inicio de esta crisis nos dieron un documento afirmando que nos permitirían abrir en semáforo naranja, al llegar el semáforo naranja solicitamos formalmente la apertura y nos dicen no. Nos dicen que legalmente no se puede, les pido la Ley y no me dicen donde, no estamos pidiendo más que eso: déjenos trabajar”.

Y es que los dueños de los negocios compiten en un terreno desleal, hacen una comparación con restaurantes bares que sí están abiertos y llenos de gente, a pesar de vender bebidas alcohólicas. Lo único que los diferencia es que no tienen una licencia formal de cantina, por este motivo les permiten trabajar.

“Y es que no existe la igualdad, vénganse a dar una vuelta el fin de semana a la zona de la Madero, según esto les autorizaron 100 personas y hay 200 gentes, gente formada afuera de que ya no caben”.

"DESESPERANTE Y CAÓTICA" LA SITUACIÓN DE LOS BARES, CIERRAN 15 EN LEÓN

Los dueños de las cantinas tienen selladas sus puertas, no pueden entrar a sus propias instalaciones, y al abrir corren el riesgo de clausura.

“Ya llevamos cuatros meses, ni siquiera podemos entrar nuestros bienes, mi negocio está en la 27 de septiembre, en la zona centro, la mayoría de los permisos son viejos. Nos dijeron en naranja tú abres, llega el naranja y nos dejan abrir. El tiempo nos comió, el dinero nos comió”.

Señalaron la irresponsabilidad de muchos ciudadanos que no han respetado la pandemia del covid-19, que en contraste les impide abrir sus negocios.

“Vemos tianguis abarrotados, centros nocturno llenos, Madero abarrotada, las orugas, niños sin cubrebocas. No es la intención de nadie contra nadie, simplemente den el mismo derecho de sobrevivir”.

La única posibilidad sería cambiar formalmente su giro con una licencia de restaurant-bar, pero se enfrentan a un proceso largo y cotoso.

Sus esperanzas se vinieron abajo cuando se anunció la edición virtual del Festival Internacional del Globo (FIG), que era la posibilidad de reactivar su economía. Ahora tambalea su estabilidad y viven al día, en la espera de abrir sus cantinas. Esta realidad coincide con la declaración que hizo el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas Javier Quiroga a La Silla Rota, describió que la situación que por la que pasan los socios es "desesperante y caótica", anunciando el cierre de 15 bares en León.