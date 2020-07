"Desesperante y caótica" la situación de los bares, cierran 15 en León

Irse a tomar un trago a un bar en medio de la pandemia es prácticamente imposible. Cuando el coronavirus llegó, los bares fueron de los negocios más afectados, hasta ahora no ven la luz en el camino. En León 15 bares tuvieron que cerrar ante la bofetada de la pandemia, pues son considerados comercios no esenciales.

El presidente de la Asociación de Bares y Cantinas Javier Quiroga cuenta lo difícil que ha sido lidiar con esta situación, misma que describe como "desesperante y caótica". Mientras anuncia el cierre de entre 12 y 15 bares en la ciudad.

"Aproximadamente un 10 o 15% de los asociados han cerrado de manera definitiva. Entre 12 y 15 establecimientos. No pudieron soportar la situación que prevalece con nosotros, tenemos cinco meses cerrados sin tener ningún ingreso, ningún tipo de apoyo. La situación sigue siendo desesperante, caótica; no tenemos ninguna alternativa en este momento de poder abrir al 100 por ciento", comentó el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas.

Miche Guevara, un bar ubicado en la colonia Jardines de Oriente tuvo que cerrar ante ante el golpe de la pandemia

Y es que los dueños han visto la alternativa de traspasar sus negocios, aun así no hay éxito. La pérdida de empleos se dejó venir. A pesar de agotar las posibilidades tuvieron que bajar cortinas. Y con ellos los sueños y necesidades.

"Los compañeros me han anunciado su cierre, algunos han tratado de poder traspasar el establecimiento sin ningún tipo éxito, esto ha llevado al cierre definitivo, con la pérdida de los empleos que esto conlleva".

Algunos bares se reinventaron en plena crisis, como Rufina Mezcalería que fungió como frutería temporalmente

Como ejemplo podríamos tomar "Miches Guevara", un bar ubicado en el bulevar Vicente Valtierra, en la colonia Jardines de Oriente. Un candado atado y las puertas bien cerradas anuncian el cierre del bar. Adiós a las micheladas, cervezas y botana. Así como ellos, otros bares han tenido que bajar cortinas y decir adiós.

Algunos bares intentaron traspasar sus negocios, no funcionó

Javier Quiroga resaltó que esta crisis es a consecuencia de que "la gente no se cuida", los contagios se disparan día con día y el color verde en el semáforo de reactivación está lejos de llegar. Ante este escenario, los bares deben permanecer cerrados.

"Los contagios en la ciudad siguen creciendo, la gente no se cuida, en consecuencia crecen los contagios y también los fallecimientos. Mientras esto siga hacia adelante, el color del semáforo no va cambiar y finalmente no vamos a tener esa posibilidad de abrir".

Una pequeña esperanza

De bar a restaurante. Los bares están en espera del apoyo que lanzará la Secretaría de Desarrollo Económico, como un programa piloto en León; que consiste en dar un permiso a estos negocios para que puedan abrir y vender comida, así lo dijo el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas.