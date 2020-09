Narcomenudeo y economía, los retos de León: Santillana

Los dos grandes retos para el alcalde de León Héctor López Santillana son el narcomenudeo y la recuperación de la economía. Así lo dejó claro en su Segundo Informe de Gobierno presentado esta mañana.

Y es que el repunte de asesinatos ha sido un tema de que hablar en la ciudad, el presidente municipal reconoció que es el único delito en el que no han bajado los números, y el origen se resume en la venta de droga.

"El problema más fuerte está en los homicidios dolosos a causa del narcomenudeo y el tráfico de armas, ese es nuestro gran problema en León, lamentablemente. Son delitos que están reservados para fines de gestión en el orden federal, pero aquí hemos demostrado toda la disposición de colaboración con las fuerzas federales".

Señaló que la Guardia Nacional ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de León. Juntos combaten la lucha entre grupos delincuenciales, que se ha desatado en los últimos años.

Ante este panorama López Santillana reconoció que las denuncias han sido un eje central para "vencer a la delincuencia".

"Sabemos que tenemos muchos retos que enfrentar, y uno de ellos es la Seguridad... el robo a casa habitación, el robo de vehículos se han reducido hasta en un 58%... hoy estamos fortaleciendo la cultura de la denuncia ciudadana. Estos resultados se deben porque la gente está denunciando más, porque sabe que esa es la mejor arma para vencer a la delincuencia".

El otro tema principal es la economía. El alcalde resaltó que la crisis provocada por el Covid-19. La creación de empleos temporales y el plan de contención se realizaron, en palabras del alcalde, "gracias a las finanzas sanas". También criticó las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la falta de apoyo a las empresas en crisis.

"No puedes obligar al aislamiento social cuando a la gente no le alcanza ni para comer. Y por si fuera poco sales a decir que no vas apoyar a ninguna empresa para rescatar los empleos... una empresa en quiebra no significa quitarle los ingresos a un empresa, significa dejar sin ingresos a miles de familia".

Destacó que un Plan de Contención es lo primero que se tiene que hacer para agilizar la economía.

"Tienes que dar facilidades a las empresas para pagar sus impuestos, también debes activar Programas de Empleo Temporal, impulsar obras que fortalezcan la reactivación económica y eso fue justo lo que hicimos en León. Gracias a las finanzas sanas que tenemos en el municipio decidimos apoyar a los pequeños y medianos negocios para poder conservar los negocios". ?

Resaltó que se han destinado más de 300 millones de pesos para mantener los empleos y apoyar a los emprendedores y productores de la zona rural y urbana. Dijo que "León es el motor económico de Guanajuato".

En el Informe destacaron 5 puntos: seguridad, innovación, turismo, sustentabilidad, y economía frente al Covid-19. Los resultados de la administración 2018-2021 se resumieron en un vídeo detallado de las acciones realizadas en el Municipio. Como obras, empleos temporales, instalación de servicios, restauración de espacios culturales, y otros hechos de su Gobierno.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez se conectó a través de una plataforma para felicitar al alcalde por las "finanzas sanas" del municipio, y aseguró que se impulsarán más obras para agilizar los dineros de León.

Así fue la primera parte del Segundo Informe de Gobierno de López Santillana, a las 5:30 de la tarde compartirá otro mensaje para la población en sus redes sociales. El mensaje de esta tarde se dará en un formato distinto. Con una vista en 360 grados y rodeado de pantallas. Es importante decir que para este formato se entregaron mil lentes especiales para ver el discurso como si los invitados estuvieran presentes.