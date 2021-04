En entrevista en vivo Ricardo Sheffield olvidó sus propuestas como candidato

León, Gto.- En una entrevista de radio el candidato de Morena por la Presidencia de León, Ricardo Sheffield se olvidó del cuarto pilar de gobierno que promete abarcar en caso de ganar el 6 de junio.



Toño Rocha: has hablado de paz , de economía , de igualdad , dijiste que eran cuatro los pilares , ¿Cuál es el cuarto Ricardo?.

Ricardo Sheffield: tenemos este paz, que te he venido exponiendo, el de economía, el de igualdad que hay que seguir (en este momento Ricardo frunce el ceño, como gesto intentando recordar) trabajando en otras vertientes de la desigualdad (Ricardo voltea a su izquierda, hace una seña para llamar la atención de su asistente). Porque tenemos la desigualdad en el tema de diferencia entre hombres y mujeres (por atrás de Sheffield pasa una persona y el candidato le hace otra seña ahora por el lado derecho), tenemos la desigualdad por el tema de preferencia sexual, tenemos la desigualdad entre los que viven en la periferia de la ciudad y los que viven en las colonias ya asentadas. Y son desigualdades que podemos ir ya trabajando, pero que el ejemplo que te pongo de educación es un ejemplo que te permite proyectar que es posible lograrlo. La política a veces pueden pasar décadas y décadas y no logran y no logras avanzar de manera significativa en este tema (toma una libreta y al parecer escribe: corte).

