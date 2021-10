Conoce a Víctor Toledo, el titular de la Semarnat que quiere demoler la cortina de El Zapotillo

“Estamos ante un país devastado en términos ambientales, con regiones en un verdadero estado de emergencia”, denunció Víctor Toledo con respecto a su nueva gestión, “ahora que estoy acá me doy cuenta con mucha más claridad. No me lo va a creer, tengo este pizarrón y estoy poniendo los focos rojos: uno o dos diarios. Es impresionante; no pensaba que estuviéramos a ese nivel”. Añadió.