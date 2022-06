Piedra en el Zapato

EL 10 DE JUNIO DE SHEFFIELD

Hasta Guanajuato corren voces desde Palacio Nacional que señalan que el viernes 10 de junio habrá noticias sobre las investigaciones que realiza la Función Pública en las 38 delegaciones de la Profeco. Hay quienes señalan que el procurador Ricardo Sheffield tiene un camino muy difícil para mantener la dirección de la dependencia federal y que con esta se puede caer la candidatura de Morena rumbo a la contienda por la gubernatura del estado, la cual se definirá una vez más con toma fotográfica en marzo del 2024, pues los gallos en el morenismo van a darse con la cubeta.

CONFIRMADO, MARCELINO CON MOVIMIENTO CIUDADANO

El abogado Jorge Marcelino está más que puesto para integrarse a Movimiento Ciudadano para competir en el 2024. El leonés al parecer no quiere la candidatura por León, sino por la gubernatura, con lo cual le cerraría desde ahora la puerta a Ricardo Sheffield para integrarse al partido naranja, en caso de salir del morenismo. Marcelino trae los motores encendidos desde el 2019 cuando trabajó junto a Sheffield por la candidatura a la alcaldía de León. El reclutamiento de MC le garantiza contar con recursos para la contienda estatal, pues es un hecho que ninguno de los gallos naranjas le va a entrar a una lucha contra Morena y el PAN.

LA CIUDAD MÁS SEGURA

Hablando de Movimiento Naranja, la alcaldesa de Moroleón, Alma Sánchez Barragán, estuvo en León en el evento anticorrupción donde presumió que su municipio es el más seguro de todo Guanajuato al registrar solo un homicidio doloso en los primeros 5 meses del actual 2022. El año pasado tuvo 17 homicidios. Alma constantemente se hace presente en León para estar en los eventos del gobierno del estado y el Gobernador.

DANIEL EL TÉCNICO SE BAJA DEL RING

El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez dijo que no es político y no le interesa competir ni por la gubernatura, ni por la alcaldía de Irapuato. "Soy técnico, no político", fueron las palabras de Daniel Díaz al ser cuestionado sobre sus posibilidades para competir por algún cargo de elección en el 2024. "Soy médico, cirujano, tengo mi familia, soy joven todavía". Daniel dijo que aún le falta trabajar en su proyecto que es la consolidación del sistema de salud del estado, considerado el mejor del país.

