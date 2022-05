Piedra en el Zapato

"SERENOS MORENOS"

El presidente del Partido Acción Nacional en el Estado, Eduardo López Mares, pidió a la militancia calma a los autodestapes y a quienes dejan entrever que su corazón palpita por una candidatura. "Serenos morenos, no por mucho madrugar amanece más temprano", fue una de las frases que utilizó el dirigente irapuatense para poner freno a las tribus azules que están impulsando a sus liderazgos. Este fin de semana se destaparon en medios Juan Carlos Romero Hicks para la presidencia de la República, así como el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, el senador Erandi Bermúdez y el alcalde de Guanajuato capital Alejandro Navarro para la gubernatura.

VA A TERMINAR DE GOBERNADOR

Tras la visita del senador Damián Zepeda a León, quien destapó a Diego como un gran contendiente para la presidencia de la República junto a Juan Carlos Romero Hicks, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo volvió a enfatizar que va a terminar hasta el 24 de septiembre del 2024 como gobernador. Asimismo, sobre el destape de Alejandro Navarro para la gubernatura, pidió que no lo presionen y no lo empiecen a correr. "La sucesión del 2024 todavía falta, todavía me queda vida, no empiecen a correrme, todavía no" exigió.

APOYAN CAMPAÑAS EN HIDALGO Y QUINTANA ROO

Este fin de semana la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena y la alcaldesa panista Alejandra Gutiérrez viajaron a Hidalgo y Quintana Roo respectivamente para sumarse a las campañas de sus respectivos partidos con sus candidatos que buscan ganar las gubernaturas en disputa. Malú apoyó a Julio Menchaca quien va a la cabeza por el estado de Hidalgo y Ale apoyó a su amiga Laura Fernández que va en un lejano segundo lugar por Quintana Roo, según varias casas encuestadoras. Ale regresó de inmediato este lunes y a pesar de que no figuró en los Honores a la Bandera, si apareció en reuniones privadas.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.