Piedra en el Zapato

GUANAJUATO PRESIDENCIABLE

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aceptó que de los cuatro ex gobernadores y del actual, existe la posibilidad de lanzar un candidato presidenciable para el 2024. Diego señaló que Juan Carlos Romero Hicks ha levantado la mano y es un buen candidato, Carlos Medina es una figura nacional, mientras que Miguel Márquez Márquez también es un perfil competitivo, "Veo muchas posibilidades de que se puedan aventar", señaló. Los gobernadores tomaron varias tazas de café durante cinco horas y hablaron de todo, seguridad y política principalmente. Diego dijo que en junio esperan volver a tener otra charla de café, pues quedaron muchos temas pendientes.

ZAMARRIPA TIENE RESULTADOS

El Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre nuevamente volvió a ser señalado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al gobernador de Guanajuato que realice una evaluación al trabajo en seguridad. Diego Sinhue dijo que los números hablan por si mismos y Zamarripa ha dado resultados. El Fiscal cuenta con la confianza de autoridades extranjeras como Estados Unidos enfatizó el panista y agregó que no va a caer en polémicas de la política y continuará trabajando con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

FRENA LAS MATANZAS AMLO

A pesar de que no estuvo reunido con los cuatro exmandatarios panistas de Guanajuato y el actual, Vicente Fox no dejó pasar la oportunidad de exigir al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ponga un alto a las matanzas que se registran en el país, donde cada 15 minutos hay un muerto. Fox también pidió que no realice más alianzas con los criminales. AMLO en la mañanera de este jueves defendió su política pública conocida por ofrecer abrazos y derechos humanos para los delincuentes. Las cifras señalan que en los primeros 42 meses de gobierno de la 4T, fueron suficientes para rebasar toda la administración de Felipe Calderón que tanto criticó. Fueron 120 mil muertos en seis años del michoacano, mientras que en tres años y medio del tabasqueño ya suman casi 122 mil. A este ritmo superará a Enrique Peña Nieto en un año que registró 156 mil.

