Piedra en el Zapato

PAN: AMLO FINANCIA DICTADURA

El presidente del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato, Eduardo López Mares, denunció que el presidente de México no contrató 500 médicos cubanos para atender a los mexicanos de las zonas rurales, sino que está realizando una especie de triangulación de recursos y está financiando la dictadura cubana con recursos de los mexicanos. López Mares también se sumó a la negativa de que lleguen médicos cubanos a Guanajuato.

PRIETO PIERDE DEMANDA

El presidente de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, se quedó sin cafetera y sin horno de microondas por el incumplimiento de pago a una trabajadora que laboraba en la sede estatal del partido en la ciudad de Guanajuato. El embargo se realizó a las 3 de la tarde de este lunes y Morena, con tantos abogados y políticos de experiencia en leyes, no pudo con la demanda. El partido no quiso llegar a un arreglo con su excolaboradora para evitar el embargo por 40 mil pesos. Lamentablemente la mujer no tubo otra opción que también embargar una computadora, una silla, una impresora y un ventilador.

SAN MIGUEL SEGURO

El alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, otorgó entrevistas a medios de comunicación nacionales durante su estancia en el Tianguis Turístico de Acapulco. El priista destacó que la ciudad cuenta con más de 20 mil ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y varias nacionalidades. Dijo que es una de las ciudades más seguras de México debido a que no existe una logística para los grupos delincuenciales.

ALVAR CON DIPUTADOS

El secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, compareció ante los diputados del Congreso Local. Les informó que el estado tiene un ejército de 20 mil 152 policías estatales, municipales y militares. Recordó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) recomienda que se tenga 1.8 elementos por cada mil habitantes, y el estado cuenta con 3.2 policías por cada mil habitantes. La bancada de Morena señaló que son insuficientes los policías en el estado. Guanajuato cuenta con 8 mil 500 policías municipales, 4 mil 152 policías estatales, 700 agentes de la Fiscalía, además de 3 mil 800 soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional y 3 mil de la Guardia Nacional, además de 140 elementos de la Fiscalía General de la República.

