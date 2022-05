Piedra en el Zapato

LA PETICIÓN DE TATIANA

La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, al parecer tampoco se encuentra conforme con el trabajo que se realiza en la Procuraduría Federal del Consumidor que dirige el leonés Ricardo Sheffield Padilla. En las altas esferas del poder en México se dice que la hija de Maquio ya había dialogado el tema en Palacio Nacional y mucho tuvo que ver su queja con los despidos que realizó el secretario de Gobernación Adán Augusto López sobre los funcionarios de la Profeco

7 DÍAS SIN CHAMBA

Quien sigue presentándose como Subprocurador Jurídico de la Profeco es el irapuatense Miguel Ángel Chico Herrera. Ya cumplió una semana que la Segob le dio el cargo en la Procuraduría y no toma el poder del área. En su cuenta de tuiter él mantiene su cargo, aunque en la vida real no ha pisado ni un minuto la dependencia. Sheffield no ha aceptado firmar el nombramiento y Chico guarda total silencio.

QUEDARÁ EL PROYECTO EJECUTIVO

El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que el gobierno de Guanajuato ya cuenta con el proyecto jurídico del Plan B para dotar de agua a la ciudad de León con líquido proveniente de la presa Solís de Acámbaro. El mandatario dijo que después de ser aprobado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el proyecto ejecutivo estará terminado en aproximadamente 9 meses, y espera que el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación le inyecte recursos para arrancar con las obras en el 2024.

DE MOCHILAZO Y SIN CELULAR

Gran movilización de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Guanajuato capital generó el abogado Héctor Corona León, compadre del alcalde Alejandro Navarro, que decidió irse de su hogar con mochila al hombre y sin avisar. Incluso dejó el celular en casa el martes, a las 4 de la tarde. La familia alertó a las autoridades desde temprana hora de este miércoles y se inició la desesperada búsqueda. El exSecretario de Ayuntamiento llamó a su familia por la tarde y dijo que se encontraba seguro. Su compadre Navarro mantuvo informada a la ciudadanía sobre sus investigaciones.

