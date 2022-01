Piedra en el Zapato

La Feria no está abarrotada

A 10 días del arranque de la Feria de León, no hay muchos visitantes como es costumbre año con año. Los guanajuatenses han sido prudentes. Se mueren de ganas de ir a la Feria, pero prefieren quedarse en casa o hacer visitas rápidas para comprar huaraches o gorditas tarascas. La Feria está abierta pero cada quien decide si va o no va.

El estadio medio vacío

Por cierto el Estadio León lució medio vacío el pasado sábado en el juego de León contra Pachuca. Los leoneses nunca habían hecho una entrada tan mala en muchos años. Sí hemos aprendido algo durante la pandemia. La gente no quiere arriesgarse a un contagio aún cuando quisieran disfrutar del partido de futbol.

Los adultos mayores, vayan temprano

A propósito del regreso al semáforo amarillo, en los centros comerciales de Guanajuato recomiendan que los adultos en plenitud mejor vayan en la mañana y no en la tarde. No tienen prohibida la entrada, pero les recomiendan que mejor vayan temprano, cuando casi no hay gente.

No hay pruebas de Covid

En los hospitales del sector público ya es una lata hacerse una prueba de Covid. Las citas en los hospitales federales y estatales, cada vez son más lentas y complicadas. Y los laboratorios particulares no se dan abasto para atender a tantas personas con síntomas. Pónganse las pilas señores: hay que seguir haciendo pruebas.









