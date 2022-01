Piedra en el Zapato

Síntomas en el Congreso

La diputada de Morena, Alma Alcaraz, tiene todos los síntomas de Covid pero todavía está esperando la prueba PCR. Aunque varios de sus compañeros de la oficina ya tienen la prueba positiva de coronavirus. A cuidarse.

La Feria sola el 20 de enero

Increíble. La Feria de León luce medio sola esta 20 de enero. Nada qué ver con los anteriores años en 20 de enero cuando no se podía ni caminar. Medio León iba al festejo.

Con prudencia

Ciertamente no hay multitudes en la Feria de León como cada año. Los guanajuatenses lo están tomando con seriedad y no se están desbordando. Incluso hay quienes prefieren ir por las mañana para no arriesgar.

Faltan condenas contra El Marro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todavía faltan las sentencias contra "El Marro" por huachicoleo y delincuencia organizada. Todavía no llegan las sentencias por delitos del fuero federal que le tocan a la fiscalía de Alejandro Hertz Manero. Según parece El "Marro" se quedará de por vida en prisión.

