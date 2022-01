Piedra En El Zapato

Incierto regreso a clases

Este lunes los niños regresaron a clases en Guanajuato, pero algunos padres no llevaron a sus hijos. El problema es que no hay clases virtuales y entonces no hay opción de quedarse en casa. La discusión está acalorada en los grupos de WhattsApp de padres de familia que aprecian riesgo por ómicron.

Jorge Enrique Hernández

El secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández, no quiso moverle al calendario escolar y decidió seguir con las clases presenciales. Pero hay que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia en los próximos días, ya que el pronóstico es que aumentarán los casos de coronavirus en Guanajuato.

Los niños no están vacunados

Lo cierto es que los niños no están vacunados y podrían ser un factor de contagio en las escuelas con la llegada de ómicron. En algunas escuelas, están pidiendo a los niños usar doble cubre bocas y no quitárselo en toda la mañana.

La Feria está lista

En tanto, la Feria de León está lista para arrancar esta semana, el 14 de enero, en medio de incertidumbre. Después de 2 años de pandemia, las carteleras del palenque y la Velaria, son muy atractivas, pero ómicron hace dudar a todos. Aún con el Covid, se esperan varios llenos en la Velaria y en el palenque.

