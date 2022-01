Piedra en el Zapato

Carta a los Reyes Magos

Los guanajuatenses tienen 20 años pidiendo agua a los Reyes Magos y no les traen nada. El año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador de plano dijo que no traerá nada de agua de El Zapotillo, así que no hay que emocionarse este 6 de enero.

Sí se portan bien

El punto es que el Gobierno Federal no trae nada a Guanajuato, cuando en realidad los guanajuatenses sí se portan bien. Sí pagan impuestos, generan empleos y son la sexta economía del país, pero aún así no hay regalos para Guanajuato.

Nadie espera gran cosa este año

Para este año no hay mucha ilusión sobre lo que los Reyes Magos del Gobierno Federal puedan traer a Guanajuato. No hay presupuesto para grandes obras, no hay recursos federales para la seguridad, y nunca traerán el tren interurbano que se ha pedido desde hace 30 años.

¡A poner la carta!

De cualquier forma hay que poner la cartita. Hay que pedir el tren interurbano, la presa, unas carreteras, policías y recursos para la seguridad. Aunque lo más seguro es que AMLO mandará otra vez un carbón.

