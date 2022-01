Piedra en el Zapato

PASAN LA CHAROLA DEL PREDIAL

Ojalá que los ciudadanos no hayan despilfarrado sus aguinaldos en las cenas de navidad y año nuevo, porque además de que es SAT los tendrá bien vigilados, se viene el impuesto, que desde inicios de año, los municipios ya andan solicitando a los ciudadanos. Se trata del predial que año con año pagamos solo por tener propiedades. Y para que no se nos pase, algunos municipios, como Guanajuato Capital, ya implementaron medidas digitales, para que no haya pretextos de no poder ir a pagar. Hoy se puede hacer desde el celular, lo que no se puede es no pagar.

ÓMICRON, EL AGUAFIESTAS DE LA FERIA

Otra vez nos podemos quedar sin la Feria de León gracias a ómicron, la mutación más contagiosa de covid-19 qué existe. Si otra vez se pospone la feria, las autoridades tendrán que encontrar la manera de remplazar este evento, sino la crisis económica les va a pegar duro a los comerciantes locales que viven de ella, incluso al turismo. Eso y la inflación a la puerta, serán la tarea del gobierno este 2022 para prevenir un problema financiero en los leoneses.

