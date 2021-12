Piedra en el Zapato

Peligrosas reuniones de Zoom

Ya otros políticos se habían equivocado en el manejo de las reuniones virtuales. Como una síndica de Naucalpan que pidió su calzón en junta de Zoom. Ahora le pasó al diputado Alejandro Arias, quien insultó a su compañera y quedó grabado. Ni cómo ayudarlo.

Alejandro Arias

El diputado del PRI, Alejandro Arias, dijo en un principio que no se refería a ella, sino que había hecho el comentario sobre otro tema, pero al final quedó claro que su comentario sí era sobre su compañera Ruth Tiscareño. La duda es: ¿Cometió violencia política de género? ¿O no aplica por ser un comentario privado que no debía ser público?

Ruth Tiscareño

La diputada Ruth Tiscareño parece que trae su propia agenda, distinta a la de su compañero Alejandro Arias. Ella decidió apoyar la propuesta de Ernesto Prieto para pedir al INE que apruebe la revocación de mandato y ella votó a favor, cuando el PRI está en contra. Lo importante ahora es ver como digieren entre ambos la ofensa.

María de los Ángeles Ducoing

La ex presidenta consejera del IACIP, María de los Ángeles Ducoing, no tardó ni un mes en conseguir un nuevo empleo relacionado con la transparencia y rendición de cuenta. Fue presentada como la directora en la Dirección General de Normatividad del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). La senadora Alejandra Reynoso dijo en su Twitter: "Tu experiencia y capacidad hablan por sí solas".

