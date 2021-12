Piedra en el Zapato

JUAN CARLOS MUÑOZ

El presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz, presentó oficialmente el evento que arranca el 14 de enero del 2022. Mañana se hace la presentación en la Ciudad de México. Después de la suspensión de la Feria en el 2021, la apuesta es una fiesta con sana distancia y cubrebocas. Que Dios nos agarra vacunados.

LISTO EL DISTRITO LEÓN

En total son 36 hectáreas de espacios públicos para caminarlos durante todo el año. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez explicó que el Distrito León deberá permitir el paso peatonal por todas las instalaciones de la Feria de León, el Poliforum, el parque Explora, el Forum Cultural y el Teatro del Bicentenario. La intención es que los leoneses puedan caminar libremente por todos estos espacios durante todo el año, convirtiéndose en una macro plaza de 36 hectáreas.

JORGE JIMÉNEZ LONA

El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, ordenó buscar intensamente a la niña Dulce que estaba desaparecida desde hace dos meses, y la encontraron en Las Joyas. La niña vivía con un conocido de la familia y regresó a casa este fin de semana. La presidenta Alejandra Gutiérrez ha pedido a sus colaboradores atender con prontitud todos los casos de personas desaparecidas en la ciudad.

MIGRANTES BUSCAN TRABAJO

Los indocumentados que el Gobierno Federal abandó en León, andan por las calles, en busca de trabajo y pidiendo dinero. Hay personas que les han dado apoyo económico y albergue, pero no es tan sencillo. Los leoneses no les quieren dar empleo, porque no están seguros si son legales. Los migrantes traen un permiso temporal del Gobierno Federal, pero los empresarios desconocen si pueden emplearlos o no.

