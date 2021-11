Piedra en el Zapato

Hades Aguilar

Con la novedad de que la diputada local de Morena, Hades Aguilar, no ha asistido a ninguna sesión del Congreso del Estado. Sólo estuvo cuando tomó posesión como diputada local y cada jueves se ha conectado vía Zoom. Dicen que todavía anda en Sonora, de donde es originaria. ¿Así serán los tres años?

Héctor López Santillana

El ex presidente de León, Héctor López Santillana, ya está en el Puerto Interior, con retos interesantes para Guanajuato. No hay que olvidar que Héctor López Santillana fue uno de los funcionarios que logró atraer las inversiones de Mazda, Honda y Toyota, y conoce la forma en qué lo lograron. El reto será conseguir otras empresas para diversos parques industriales. Hay que verlo.

Toño Trejo

No todos los ex alcaldes del PAN tendrán nuevas oportunidades. Por ejemplo el ex presidente de Silao, Toño Trejo, no aparece todavía en la repartición de cargos nuevos. Y es que el PAN perdió el municipio de Silao y eso no deja bien parado al ex presidente municipal.

