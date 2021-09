Piedra en el Zapato

MAURICIO HERNÁNDEZ

El delegado del Gobierno Federal, Mauricio Hernández, dijo que no han enviado vacunas a Guanajuato porque no hay en el país. De hecho ya se cumplen 16 días sin recibir una sola vacuna en Guanajuato de parte del Gobierno Federal y los adultos de 40 a 49 no han recibido la segunda dosis y tampoco los de 18 a 29 años.

MARIO BRAVO ARRONA

El secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, sigue en la policía de León, tratando de dar los mejores resultados de aquí al 10 octubre, con la esperanza de ser ratificado por la próxima presidenta Alejandra Gutiérrez. Mario Bravo ha trabajado dos años en la corporación y logrado bajar varios índices delictivos, pero no ha podido reducir los asesinatos en León. Hay que esperar la evaluación.

CRESCENSIO SÁNCHEZ ABUNDIZ

El director de Protección Civil de León, Crescensio Sánchez Abundiz, mandó instalar un campamento en la comunidad de Los Alisos, cerca del Cerro del Gigante, para estar al pendiente de los temblores. Se tardó 2 semanas el director de Protección Civil de León ya que desde entonces los pobladores pedían su presencia en las comunidades.

