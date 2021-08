Piedra En El Zapato

MARIO BRAVO ARRONA

El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, afina los detalles de la Secretaría de Seguridad de León para encarar los retos de la nueva administración. Es probable que Mario Bravo sea ratificado, pero hay que esperar a que llegue Alejandra Gutiérrez. Lo cierto es que en el próximo trienio se tienen que hacer las cosas mejor que nunca en seguridad para recuperar la paz y tranquilidad de León.

DANIEL ALBERTO DÍAZ

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz, advirtió que solo Guanajuato está en semáforo amarillo mientras todos sus vecinos están en semáforo naranja. Justo ahora es cuando los guanajuatenses más necesitan redoblar las medidas sanitarias. En cualquier momento Guanajuato brinca a naranja y comienzan otra vez los contagios y las hospitalizaciones.

ERNESTO PRIETO

El diputado electo Ernesto Prieto todavía no puede celebrar su designación como diputado plurinominal porque todavía falta la resolución del Tribunal Electoral sobre la queja que interpuso su compañera de partido, Rafaela Fuentes Rivas. Ella argumenta que Ernesto Prieto no puede ser designado como diputado porque enfrenta una acusación de violencia política de género. Hay que esperar. Aunque todo parece indicar que los argumentos no son suficientes para bajar a Prieto de la diputación.

