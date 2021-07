Piedra En El Zapato

MAURICIO HERNÁNDEZ

El delegado del Gobierno Federal, Mauricio Hernández, debe estar preocupado por la consulta popular en Guanajuato. En realidad no se aprecia mucho interés de participar por parte de los guanajuatenses. De hecho la promoción de la consulta ha sido mínima.

JAIME JUÁREZ JASSO

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jaime Juárez Jasso, por su parte, ya tiene lista la consulta popular para el primero de agosto, pero todavía hay muchas dudas sobre el tema. En realidad los guanajuatenses no saben en dónde se podrá votar en esta consulta en donde se decidirá si llaman a juicio o no a los ex presidentes.

VICENTE FOX QUESADA

El tema de Vicente Fox Quesada incluido en la consulta popular adquiere un tono especial en Guanajuato. Hay que recordar que los guanajuatenses apoyaron a Fox para ser Gobernador del Estado y Presidente de la República, así que Fox todavía tiene seguidores en el Estado. Hay qué observar la consulta en el terruño.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.