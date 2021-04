Piedra en el Zapato

VANESA MONTES DE OCA

La regidora del Ayuntamiento de León, Vanesa Montes de Oca, se salió del PRI para irse a Morena, pero por ahora no aparece en ninguna candidatura. Lo que pasa es que Vanesa negoció su salida del PRI con Jorge Marcelino Trejo y a él mismo lo bajaron. Así que nadie ha metido las manos por ella. Así como ella hay varios priistas que abandonaron su partido y no les van a dar nada.

RICARDO ANAYA

El ex candidato del PAN por la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, se vino a León a hacer campaña, porque aquí sí tiene seguidores. Grabó un video con Alejandra Gutiérrez en León y con los candidatos a diputados federales. Hay que recordar que el único estado que ganó Ricardo Anaya en el 2018 fue Guanajuato ( Anaya aplastó a AMLO en León dos a uno). Su presencia agrega color y sabor a las campañas en la ciudad.

NANCY FONSECA CALDERA

La candidata del PT para la Alcaldía de León, Nancy Fonseca Caldera, no se ha notado en la campaña. Todavía no tiene eventos públicos, ni hay propaganda de ella en la ciudad. Ella es maestra en derecho internacional y tiene temas interesantes, pero su partido no le ayuda. ¿Cuál será la apuesta del Partido del Trabajo para mantener el registro? El anuncio de ¿Qué va a ser de grande: pobre?. La que sí está pobre es la campaña.

MARCOS VAQUERO

El candidato de Nueva Alianza, Marcos Vaquero, tampoco ha hecho campaña. El Partido Nueva Alianza le apuesta al voto de los profesores para mantener el registro como en años anteriores. Aunque ahora hay muchos maestros que apoyan también a Redes Sociales Progresistas, a ver cuál de los dos partidos mantiene el registro en Guanajuato.

