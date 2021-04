Piedra en el Zapato

SERGIO CONTRERAS

El candidato del Partido Verde, Sergio Contreras, no tuvo problema con el registro de su planilla por una sencilla razón: hizo el trámite en la junta electoral de León. Los candidatos que hicieron su registro en León y no en Guanajuato, tuvieron sus constancias a tiempo. El problema en Guanajuato fue que los consejeros tenían pilas de documentos por revisar de los candidatos en los 46 municipios.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA

El candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Léon, Ricardo Sheffield, no pudo arrancar su campaña a temprana hora, aunque sí consiguió el registro después del medio día. El candidato de Morena ya no alcanzó a hacer ningún evento este lunes. Unas horas más, unas horas menos, dijo Sheffield, no influyen en el resultado. Lo cierto es que las campañas de Morenan inicia con varias complicaciones en Guanajuato.

JUAN PABLO DELGADO

El candidato del Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado, visitó el puente del amor en su primer acto de campaña y colocó un candado para amarrar su amor por la ciudad. Ese acto de Juan Pablo Delgado es simbólico. Hay que recordar que ese puente tiene su historia en la ciudad. ¿Por qué decidió empezar ahí el candidato del MC?

NORMA NOLASCO

La candidata de Fuerza por México, Norma Nolasco, ya estaba lista para arrancar campaña a las 12 de la noche, cuando le avisan que no puede ir tan rápido. Su partido le notificó al cuarto para las doce que había problemas con la constancia oficial del Instituto Electoral de Guanajuato. Lo importante es que ya tienen el registro y seguro arrancarán este martes.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.