Piedra En El Zapato

ALEJANDRO PEÑA GALLO

El secretario del Ayuntamiento de Silao, Alejandro Peña Gallo, dejó ya el cargo para preparar la campaña por la Presidencia Municipal por el PAN. Alejandro Peña conoce muy bien la administración municipal y tiene el respaldo de su partido para defender el municipio que concentra a las empresas de la industria automotriz. Se viene un buen en agarrón por la Presidencia. En las encuestas, Alejandro Peña lleva una ligera ventaja.

CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR

El candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, va por su segundo intento de ganar la Alcaldía. No está sencillo. En el 2018, Carlos García Villaseñor tenía la inercia de la elección de Andrés Manuel López Obrador y no le alcanzó. El triunfo se lo llevó Toño Trejo. Es el segundo llamado para el ex panista que dejó al blanquiazul para irse a Morena.

JUAN ANTONIO MORALES MACIEL

El profesor Juan Antonio Morales Maciel, ex alcalde por el PAN, se quedó con las ganas de competir en Morena. Maciel era apoyado por Ricardo Sheffield para buscar la Presidencia Municipal, pero fue rechazado en la reunión del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México. Ahora hay que esperar a ver que hará el profesor Maciel porque tiene un pie en Morena y está fuera del PAN.

ROBERTO LOYA

El precandidato de Morena, Roberto Loya, se quedó con las manos vacías. Ricardo Sheffield le había prometido la candidatura en Guanajuato capital, pero no pudo cumplirle. Loya dejó su cargo en la Profeco desde el el 31 de octubre del 2020 para registrarse y competir, pero ahora se quedó sin nada. Seguro va a querer regresar a Profeco.

