Piedra en el Zapato

ENRIQUE ARANDA ANAYA

El constructor Enrique Aranda Anaya es el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) al ganar la votación este lunes. Él relevará en el cargo a Javier Padilla Guerrero. Enrique Aranda tiene experiencia en las cámaras empresariales ya que fue presidente de Coparmex en el 2010 y presidente de CMIC en el 2014, así que se va a necesitar de su cabildeo y capacidad de diálogo para encarar un momento complicado de la economía y la obra pública en Guanajuato y en México.

JESSICA CABAL

La diputada Jessica Cabal pidió ser candidata del PAN para la Alcaldía de Abasolo y como no se la dieron, se fue a Morena. Ella fue apoyada como candidata ciudadana en el Congreso del Estado, sin ser panista, ni tener experiencia parlamentaria, para compensar que su esposo, Samuel Amezola, no fue apoyado para buscar la reelección como presidente municipal de Abasolo en el 2018. El PAN bajó a Amezola de la Alcaldía, pero hizo diputada a Jessica Cabal. Ahora será la candidata a la Presidencia Municipal de su municipio por Morena, tratando de ser alcaldesa como su esposo Samuel Amezola.

SAMUEL AMEZOLA CEBALLOS

El ex presidente municipal de Abasolo, Samuel Amezola Ceballos, declaró en julio del 2020 que le gustaría volver a ser Alcalde de su municipio, pero las condiciones no se le dieron. Él fue presidente municipal por el PAN del 2015 al 2018, y quería buscar la reelección pero su partido no lo apoyó porque no salía bien en las encuestas. Ahora se le volvió a negar la posibilidad de ser otra vez Presidente Municipal, pero su esposa sí será candidata. Jessica Cabal renunció a la bancada del PAN -en realidad nunca fue panista-, y negoció con Morena la candidatura por Abasolo. Así que la pareja Amezola-Cabal van otra vez por la Presidencia Municipal de Abasolo.

ABEL GALLARDO MORALES

El candidato del PAN en Abasolo es Abel Gallardo Morales, quien ya fue presidente municipal en el 2012. Abel Gallardo trabaja como Director General de Articulación Regional de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato. Antes fue tesorero en el municipio de Huanímaro. Es un panista con trayectoria y según las encuestas está bien posicionado en Abasolo. Se va a poner bueno el agarrón.

