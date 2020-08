Piedra En El Zapato

JUAN MANUEL ROSAS

El militante de Morena, Juan Manuel Rosas, convocó a una marcha feminista en León contra el gobierno panista, lo cual demuestra una clara politización de la manifestación feminista. Lo peor es que Juan Manuel Rosas ni siquiera fue convocado por los colectivos feministas, sino que él mismo se apuntó como miembro del partido de Andrés Manuel López Obrador.

ERNESTO PRIETO

El líder estatal de Morena, Ernesto Prieto, debe poner orden en el partido para que sus militantes no politicen los movimientos legítimos a nombre de su partido. Lo grave es que Ernesto Prieto todavía no asume con plenitud su cargo, porque Alma Alcaraz se sigue ostentando como la legítima dirigente estatal. Entonces primero deben arreglar los problemas internos, para poder hacer un llamado al orden a la militancia.

JORGE MARCELINO TREJO

Para muestra del desorden en Morena, hay un caso muy claro: el abogado Jorge Marcelino Trejo ya está haciendo precampaña para la Alcaldía de León y ni siquiera es militante del partido de AMLO. Jorge Marcelino ya se siente candidato, y ni es militante, ni hay convocatoria, ni tiene el respaldo del partido, ni el IEEG ha iniciado el proceso. Su único apoyo es Ricardo Sheffield y ya tiene espectaculares en la ciudad, con la firme intención de ser el candidato de Morena en León. ¿Qué debe hacer el líder estatal ante un caso anticipado de campaña?

MARIO BRAVO ARRONA

El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, se medio salvó de la responsabilidad de la detención de 22 feministas el sábado 22 de agosto, porque estaba de vacaciones. Pero ¿el estar de vacaciones lo exime de la responsabilidad? Claro que no. La Secretaría de Seguridad es su responsabilidad esté de vacaciones o no, y lo que ocurra mientras él esté en Vallarta o en Ixtapa, debe pasar por su valoración. Si no fue así, todavía es más grave.

