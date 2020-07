Piedra en el Zapato

MARÍA DEL CARMEN MEJÍA ALBA

La directora de Gestión Ambiental, María del Carmen Mejía Alba, impulsó en el Ayuntamiento de León el quitar los descuentos de multas por no hacer la verificación de los automóviles. Se trata de otro intento de poner orden y nada más no le atinan. La verificación tiene 25 años en Guanajuato y la verdad es que muchos no verifican y nunca pasa nada. El Gobierno no ha tenido el cuidado de concientizar a los automovilistas y ahora quieren aplicar la ley y multar de un día para otro.

JUAN MARTÍN ÁLVAREZ

El director de Salud de León, Juan Martín Álvarez, habló sobre la necesidad de utilizar el cubrebocas y tomas las medidas de sanidad para frenar el avance del Covid-19. Y es que en los 14 últimos días el virus se han disparado el número de casos, sobretodo en el Barrio de San Miguel, El Coecillo, Vista Hermosa, León I, León II, Valle de Señora, Obregón, Vista Hermosa y Las Trojes. Ahí la gente no quiere usar cubrebocas.

MARIO BRAVO ARRONA

El secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, tiene el encargo de aplicar las multas por no usar cubrebocas y se han topado con resistencia en distintos rumbos de León. La realidad es que Mario Bravo y sus policías todavía no aplican la mano dura -hasta el momento están haciendo invitaciones cordiales-, pero el Secretario de Seguridad tiene que aplicar el reglamento, de lo contrario la pandemia se saldrá de control en la ciudad.

GLORIA MAGALY CANO

La directora de la Dirección de Hospitalidad y Turismo, Gloria Magaly Cano, organizó un Seminario Virtual llamado La Nueva Realidad en el Turismo. Sí participaron operadores turísticos de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, bares y restaurantes, pero el panorama se ve complicado. Se va a necesitar mucho más trabajo para reactivar el turismo en León.

