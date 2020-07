Piedra en el Zapato

ANTONIO TREJO VALDEPEÑA

El presidente municipal de Silao, Antonio Trejo Valdepeña, tomó la decisión de cambiar al director de policía, después de los incidentes del fin de semana. Resulta que varios agentes tomaron la decisión de hacer un operativo, sin consultar a sus superiores, lo que concluyó con la muerte de los tres elementos. La policía de Silao necesita orden y disciplina, sobretodo porque el crimen organizado ha tratado de controlar la corporación. Toño Trejo debe recuperar el control de la policía acechada por el narco y el huachicol.

LUIS FELIPE HERNÁNDEZ LARA

El ex director de Seguridad Pública de Silao, Luis Felipe Hernández Lara, perdió el empleo por el caso de sus elementos que hicieron un operativo en búsqueda de la mamá de El Marro. Después vino la muerte de los tres elementos y la advertencia de un paro de labores por falta de equipo y seguridad. Queda claro que Luis Felipe Hernández Lara había perdido el control de la corporación.

RÓMULO CATALÁN ROSAS

El nuevo jefe de la policía de Silao es Rómulo Catalán Rosas, a ver si ahora sí le atinan. Silao ha tenido los peores jefes de seguridad en Guanajuato. El ex jefe policiaco Nicasio Aguirre fue detenido en el 2016 por ser autor intelectual de la agresión a la periodista Karla Silva. Y otro ex jefe, Antonio Ramírez, fue detenido en el 2009 por tener vínculos con el crimen organizado. No está fácil rescatar a la policía de este municipio que tiene años con problemas. Rómulo Catalán se sacó la rifa del tigre.

ALEJANDRO GERTZ MANERO

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que el operativo en contra de la familia de El Marro tuvo fallas y cuestionó a las autoridades de Guanajuato en una entrevista. Gertz Manero incluso señaló que van a iniciar una investigación sobre la actuación en el operativo, pero nunca explicó por qué la Fiscalía General no presentó ninguna acusación en contra de la madre y el padre de El Marro. Gertz Manero debe aclarar si tiene una averiguación en contra de El Marro y su familia, porque de lo contrario, los jueces lo van a soltar si algún día lo agarran.