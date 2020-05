Piedra en el Zapato

CRISTINA MÁRQUEZ ALCALÁ

La diputada panista de León, Cristina Márquez Alcalá, hizo la argumentación y la defensa de la vida en la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Los panistas dijeron otra vez no al aborto. No a la propuesta de despenalizar el aborto. No a la intención de Morena de hacer crecer el debate público sobre el tema. Cristina Márquez cumplió con su encargo en el partido. Por eso está ahí y por eso le dejan operar algunos temas ideológicos del PAN y delicados para el grupo en el poder.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

La diputada leonesa, Alejandra Gutiérrez Campos, también le entró al debate sobre el aborto en Guanajuato. Alejandra también es conservadora -es originaria de San Juan de los Lagos y devota de la Virgen de San Juan-, y votó a favor de archivar las propuestas. Los panistas le dieron carpetazo al asunto antes de que adquiriera relevancia nacional y exhibiera otra vez a Guanajuato como el estado más mocho de México.

ERNESTO PRIETO

El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, hizo la travesura. Primero presentó la propuesta para legalizar el aborto en Guanajuato y después hizo la argumentación en las comisiones, tratando de exhibir el conservadurismo de los diputados del PAN. Lo extraño es que se haya tratado un tema tan importante justo en la crisis sanitaria y en la cuarentena. ¿Quién decidió subir un tema así justo ahora? ¿A quién benefició la discusión del aborto en un momento en que todos estamos preocupados por el coronavirus?

ISIDORO BAZALDÚA

El diputado del PRD, Isidoro Bazaldúa, fiel a su ideología, se puso a favor del aborto en el Congreso del Estado. El PRD fue el partido que presentó primero la propuesta de reforma en el Congreso de Guanajuato para despenalizar el aborto, y por primera vez el partido del sol azteca estuvo del lado de Morena como si fueran el mismo bloque. El perredista Isidoro Bazaldúa votó en contra de archivar la propuesta, aún cuando su partido participó en una alianza con el PAN en las urnas en el 2018.