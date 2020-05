Piedra en el Zapato

RICARDO ORTIZ

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, señaló que ya quieren regresar a la normalidad económica, pero no quieren perder lo que han logrado. Afirmó que no será este mes cuando regresen a la actividad las empresas y los negocios. Hasta el momento Irapuato tiene 60 contagios y 2 muertes, de tal forma que las autoridades no quieren un incremento de contagios en estas semanas cruciales.

LUIS ALBERTO VILLARREAL

El presidente de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, hace ajustes en su gabinete. Ahora estará Manuel Mora al frente de Comunicación Social. Vamos a ver si le da resultado. Villarreal sabe que hay que preparar el regreso a la normalidad y la reactivación del turismo. Para eso van a tener que trabajar horas extras.

OMAR HERNÁNDEZ PALACIOS

El director de Desarrollo Social de León, Omar Hernández Palacios, sigue con el reparto de agua gratuita en colonias populares a través de pipas. Las autoridades municipales decidieron regalar agua mediante pipas en colonias en donde no hay servicios con la intención de evitar la propagación del coronavirus. A la fecha se han distribuido 634 viajes de apoyo en pipas para colonias como La Joya, Cerrito Amarillo, El Recuerdo, Lomas del Sol y otras.

LUIS ENRIQUE MORENO

El director de Movilidad de León, Luis Enrique Moreno, incrementa los operativos en el transporte público a partir de este jueves, porque ya es "estrictamente obligatorio" utilizar el cubrebocas. De hecho no se permitirá el acceso a la oruga a personas que no utilizan cubrebocas. El transporte es uno de los espacios de mayor riesgo de contagio, si es que no se toman las medidas adecuadas.