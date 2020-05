Piedra en el Zapato

ÁLVAR CABEZA DE VACA

En plena crisis económica, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, lanzó una convocatoria para contratar a nuevos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Sí hay trabajo como policía estatal y con sueldos superiores a los que ofrece la industria automotriz y la industria zapatera. La apuesta es reclutar a jóvenes que se quedaron sin empleo por la pandemia.

MARIO BRAVO ARRONA

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, afirmó que los 2 policías que tienen coronavirus se contagiaron en reuniones familiares y no en el patrullaje en las calles de León. Ya no sabe uno qué pensar. ¿Qué es más preocupante? ¿Que se han contagiado en el cumplimiento de su deber en la calle o por no respetar la cuarentena en su casa?. En realidad nadie sabe con exactitud en dónde se contagió del virus, como pudo ser en la calle, como pudo ser en su casa.

HÉCTOR ORTIZ CALETY

Un general de alto rango es el nuevo jefe de la Guardia Nacional. El general brigadier Héctor Ortiz Calety -diplomado Estado Mayor del Ejército Mexicano-, fue designado el coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato. El general Héctor Ortiz era el jefe del Estado Mayor de la 34 Zona Militar de Quintana Roo y ahora fue comisionado a la policías federal. ¿Cuál será la estrategia del Gobierno Federal en el Estado? ¿Aplicar la mano dura? ¿Por qué retiraron al primer coordinador si apenas iba llegando? ¿Por qué el anterior coordinador, José Martín Luna de la Luz, duró solo unos meses aquí?. ¿Lo hizo bien el anterior? ¿O no?

OMAR SILVA PALANCARES

El director de Innovación del municipio de León, Omar Silva Palancares, mostró la información obtenida mediante los 400 sensores instalados en la ciudad, con lo que se pudo confirmar que León opera al 58 por ciento de su movilidad normal. Es decir que bajó la movilidad de autos en un 42 por ciento. Omar Silva dijo que en las próximas dos semanas bajará todavía más el movimiento de carros en las calles.