Piedra en el Zapato

HÉCTOR SALGADO BANDA

Por instrucciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, el secretario de Finanzas del Estado, Héctor Salgado Banda, elaboró el nuevo plan de Guanajuato para encarar la crisis económica que se viene con la cuarentena. En total son 3 mil millones de pesos para apoyar a salvar empleos de las empresas y negocios de Guanajuato. La apuesta es importante y busca mantener una inercia positiva de crecimiento económico de Guanajuato, aún cuando el escenario nacional e internacional es negativo. Era además un llamado de auxilio de parte de los empresarios.

HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA

El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, endureció la supervisión y multas para los empresarios que no cumplan con las disposiciones sanitarias y no respeten la sana distancia. Hay más vigilancia en la ciudad, con medidas estrictas y multas de hasta 8 mil pesos. Héctor López Santillana no quiere sorpresas con el coronavirus.

RICARDO ORTIZ GUTIÉRREZ

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, también trae una campeña intensa de vigilancia para hacer cumplir las normas sanitarias. El gobierno de Ricardo Ortiz Gutiérrez cerró dos negocios importantes el fin de semana y arrestó a 69 personas por no usar cubrebocas en sitios de alto riesgo. Las multas por no usar cubrebocas son de mil pesos.

CARLOS CORTÉS GALVÁN

El director de Obra Pública de León, Carlos Cortés Galván, presentó hoy un avance importante de las tres nuevas ciclovías en la ciudad. Las obras llevan un avance del 30 por ciento y tienen una inversión de 77 millones de pesos. El alcalde Héctor López Santillana ha dicho que la obra no puede detenerse en León, a pesar de la contingencia.