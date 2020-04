Piedra en el Zapato

YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE

La secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Díez, explicó que las clases podrían reanudarse el primero de junio y concluir hasta el 17 de julio. Esa es la apuesta. Pero falta ver qué dice el coronavirus. Lo cierto es que los profesores están haciendo un esfuerzo por seguir con clases a través de Internet, tv4 y unos folletos que mandaron imprimir de última hora.

EUSEBIO VEGA PÉREZ

El secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Eusebio Vega Pérez, participó también en una conferencia de prensa virtual ayer por la mañana, en donde explicó lo que están haciendo para seguir con la capacitación de los guanajuatenses mediante la tecnología. No es un tema menor. El gran problema es que hay muchos alumnos de Guanajuato que no tienen acceso a las computadoras y al Internet -o no tienen datos-, para seguir con sus clases.

GLORIA MAGALY CANO

La directora de Turismo, Gloria Magaly Cano, ya entregó los primeros apoyos para emprendedores y empleados del sector turismo en León que se quedaron sin trabajo. El Municipio dio apoyos financieros de mil 500 pesos a personas que enviaron su documentación y que comprobaron que fueron afectados por la emergencia sanitaria Ahí viene la segunda etapa del programa.

MISRAIM MACÍAS

El director del Instituto Municipa de la Juventud de León, Misraim Macías, hizo un recorrido virtual por el nuevo mural de la ciudad dedicado a Los Caballeros del Zodiaco. El mural mide 500 metros cuadrados y fue realizado por 23 artistas urbanos de la ciudad. Está ubicado en la calle Mayagüez, esquina con Libramiento Morelos, pero lo podremos ver ahora que termine la cuarentena.