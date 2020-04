Piedra en el Zapato

DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dio a conocer que donará su sueldo durante la contingencia del coronavirus para ayudar a las trabajadoras y trabajadores del sector salud. El Gobernador de Guanajuato dijo que la pandemia nos pone a prueba para que reflexionemos, actuemos y saquemos lo mejor de nuestro espíritu solidario. En Guanajuato hay voces que impulsan el espíritu solidario en estos meses para ayudar a nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos.

JOSÉ ARTURO SÁNCHEZ CASTELLANOS

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, aclaró que los empresarios de Guanajuato no piden una condonación de impuestos, sino un retraso de los pagos. "No queremos nada regalado. Se lo vamos a pagar señor Presidente", dijo. El punto es que no hubo respuesta de parte del Gobierno Federal. Los zapateros y empresarios de León mostraron decepción por las medidas de apoyo a la industria que no llegaron el pasado domingo.

DANIEL ALBERTO DÍAZ

El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, informó sobre la muerte de los primeros dos casos de coronavirus en Guanajuato. Son dos empleados de Pemex que hicieron un viaje y que fallecieron en el hospital de Petróleos Mexicanos. Viene lo más complicado para Guanajuato. Al menos este lunes sí hubo menos personas en las calles.

JUAN LUIS MOSQUEDA

El infectólogo, Juan Luis Mosqueda, director del Hospital de Especialidades del Bajío, experto en el tema, dijo que ve a mucha gente en las calles de León y de Guanajuato. El infectólogo advirtió que es fundamental quedarse en casa para evitar que se propague el coronavirus. También señaló que hay muchas personas que no creen que exista el virus.