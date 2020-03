Piedra en el Zapato

TERESA MATAMOROS

La ex secretaria de Turismo, Teresa Matamoros, dejó su cargo en la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. La despedida fue cordial y amistosa, pero la realidad es que los operadores turísticos no estaban satisfechos con su trabajo. Los mismos operadores turísticos la propusieron para el cargo, pero ellos se encargaron de pedir el cambio. Teresa Matamoros venía de cargos a nivel nacional, pero nunca entendió cómo debía ser la jugada en Guanajuato.

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ BRUNEL

El subsecretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, será el nuevo Secretario de Turismo de Guanajuato. Juan José Álvarez Brunel fue diputado local por el PAN y es originario de San Miguel de Allende. Conoce muy bien el sector hotelero y sabe la historia de éxito de San Miguel de Allende. Así que Álvarez Brunel tratará de llevar el modelo San Miguel a todo el Estado de Guanajuato. Es una apuesta local. Hay que verlo.

YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE

La secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante, se prepara para alargar el periodo de suspensión de clases hasta el 30 de abril. Se supone que las clases estaban detenidas hasta el 20 de abril, pero la Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio a concer siete medidas necesarias para evitar la propagación del virus, entre ellas la suspensión de actividades no esenciales hasta el último día de abril. La secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, tiene un gran reto para que los niños aprovechen el tiempo en casa y sigan con las tareas y los estudios.

LUIS ENRIQUE MORENO

El director de Movilidad de León, Luis Enrique Moreno, dijo que iniciarán procedimientos de investigación contra empresas del transporte que no circulan sus camiones en los horarios establecidos durante la contingencia. Los camiones y las orugas deben pasar en horarios específicos para dar un buen servicio, pero algunos transportistas no quieren gastar combustible si no hay suficientes pasajeros. Además los camiones deben operar al 50 por ciento de ocupación para reducir el riesgo de la propagación del coronavirus y algunos camioneros no quieren cumplir con esta obligación. Todos los camioneros que no cumplan, serán sancionados y multados en León, dijo Luis Enrique Moreno.