Piedra en el Zapato

RAÚL HÖRNER LUNA





El presidente del Comité Organizador de Sapica, Raúl Hörner Luna, arrancó la edición número 82 de la feria del calzado en León. En esta edición se esperan más de 3 mil compradores del país y del extranjero. Los organizadores tienen la responsabilidad de mantener los pedidos en los niveles de los últimos años para activar la economía en Guanajuato y seguir creciendo arriba del 4 por ciento.

TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ





El secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Tarcisio Rodríguez Martínez, entregó este martes la primera parte del puente de Téllez Cruces y bulevar Morelos. La obra se hizo en 6 meses. Todavía falta la segunda parte del puente, pero Tarcisio Rodríguez y la constructora Vise tienen el compromiso de entregarlo en abril. Hay que ver si lo cumplen.

GABINO FERNÁNDEZ





El presidente de la Canaco León, Gabino Fernández, está por concluir su periodo el próximo mes. Gabino está preparando la entrega el organismo al nuevo dirigente que debe ser electo en una votación del consejo de administración. El próximo líder de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turísticos de León podría ser una mujer.

LIZ VARGAS





La ex diputada del PAN y ex presidenta de AMMJE, Liz Vargas, podría ser la nueva presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). No es seguro que sea electa, pero tiene muchas probabilidades. Liz Vargas fue presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) y es rectora de la universidad Politécnica de Guanajuato. Hay que esperar la votación de los consejeros.