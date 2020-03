Piedra en el Zapato

JUAN MANUEL OLIVA

El ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, apareció este lunes en un evento oficial, en el informe del fiscal Carlos Zamarripa. Es la primera vez que Oliva asiste a un evento público en este sexenio. Tal vez tenía sentido porque Juan Manuel Oliva fue el gobernante que compró el terreno para construir la Fiscalía de Guanajuato. La duda es si fue una única aparición o si veremos a Oliva con más frecuencia en la vida pública de Guanajuato.

MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ

También apareció en el informe de la Fiscalía General del Estado el ex gobernador Miguel Márquez Márquez. La presencia de Márquez no es tan extraña, porque sí ha aparecido en varios actos públicos, por ejemplo en la inauguración de la planta de la Toyota en Apaseo y en otros actos oficiales. La duda también es si es sano o no que Miguel Márquez asista a los eventos en calidad de ex gobernador. Ya veremos.

CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE

El fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dio su primer informe público de actividades y reconoció que hay críticas a su administración. Zamarripa afirmó que la Fiscalía General está trabajando para dar los resultados que espera la ciudadanía y dio a conocer que en la mayoría de los delitos van a la baja, salvo en los asesinatos. No la tiene fácil. En el próximo año, Zamarripa está obligado a entregar mejores cuentas en la investigación de los homicidios.

BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ

La ex presidenta de León, Bárbara Botello Santibáñez, acudió a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, a presentar una queja en contra de la Fiscalía General, por su detención hace más de 9 meses. Bárbara sigue con varias acusaciones en la Fiscalía y hasta ahora había decidido no litigar en los medios, pero según parece ahora ha dado un giro en su defensa: Bárbara ahora va a la ofensiva. Por cierto ya se supo que Bárbara Botello podría ser candidata por Morena en el 2021.