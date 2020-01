Piedra en el Zapato

YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DÍEZ



La secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, presentó en Irapuato la Escuela de Talentos. Es un proyecto interesante para 200 niños con capacidades y talentos especiales. Hay qué ver cómo funciona esta escuela que dará clases a jóvenes que tienen gran potencial pero que requieren atención especial. Yoloxóchitl no se ha notado mucho en Guanajuato, a ver si este proyecto es el principio de un nuevo impulso a la Secretaría de Educación.

GABRIEL ESPINOZA MUÑOZ

El sub delegado de la Secretaría de Educación en Irapuato, Gabriel Espinoza Muñoz, ha sido el responsable de armar y estructurar la Escuela de Talentos de Irapuato. Hay muchas expectativas en esta escuela en donde ya empezaron con las clases. Lo más complicado va a ser que funcione y que entregue buenos resultados.

TERESA MATAMOROS

La secretaria de Turismo de Guanajuato, Teresa Matamoros, apenas está agarrando ritmo. Le ha costado trabajo en este primer año. Y es que el ex secretario Fernando Olivera era muy activo y protagonista (ahora está en Tamaulipas), y eso le ha pesado a Teresa Matamoros, quien se supone que tiene gran experiencia en la Secretaría de Turismo Federal. Por lo mismo se espera más de ella.

BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ

La ex presidenta de León, Bárbara Botello Santibáñez, recibió otro citario del Ministerio Público por una nueva acusación en su contra. Todavía no termina de resolver un juicio, cuando ya tiene que enfrentar otro en los tribunales. Bárbara quiso magrugar a la Fiscalía y presentó una denuncia contra el fiscal Carlos Zamarripa. Pero eso no impedirá que tenga que ir otra vez a los juzgados a encarar una nueva acusación.