Piedra en el Zapato

JUAN CARLOS MUÑOZ

El presidente de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, está listo para arrancar la fiesta del pueblo. Hay varias novedades. Los juegos mecánicos tienen tarifa especial de lunes a miércoles. Hay un nuevo estacionamiento subterráneo. Y los fuegos artificiales solo estarán cuatro días. Hay muchos reflectores sobre la Feria. Juan Carlos Muñoz sabe que debe hacerlo bien si quiere seguir con sus aspiraciones políticas.

ROGELIO MARTÍNEZ

El otro personaje de la Feria de León es el director Rogelio Martínez. Tiene la responsabilidad de que todo funcione mejor que antes. El reto es interesante. Rogelio debe ser eficaz y atinado para que la Feria de León muestre una mejoría en todos los aspectos. Hay que verlo a partir de este viernes.

MARÍA DEL CARMEN MEJÍA

La directora de Gestión Ambiental de León, María del Carmen Mejía Alba, ha pedido a la Feria de León no detonar la pirotecnia todos los días a las 8 de la noche. Y es que en los últimos dos años, debido a la pirotecnia de la Feria, la ciudad ha tenido contingencias ambientales. Por tradición, la Feria hacía un espectáculo de luces artificiales todos los días, pero en esta edición ha quedado claro que solo habrá pirotecnia 4 días.

AMADOR RODRÍGUEZ RAMÍREZ

El director del Instituto Municipal de Vivienda de León, Amador Rodríguez Ramírez, dio a conocer los proyectos de vivienda para las personas que no tienen prestaciones en la ciudad. Son tres proyectos de vivienda: en Las Américas, en Praderas del Sol y en Villas de San Juan. Los créditos de vivienda son para personas que no tienen Infonavit y que no tienen acceso a los créditos bancarios.