Piedra en el Zapato

ÁLVAR CABEZA DE VACA

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, tuvo una bocanada de aire fresco otra vez porque el Gobierno de Estados Unidos calificó nuevamente a Guanajuato como un estado seguro. El gobierno norteamericano consideró a 14 estados de México como inseguros para viajar -porque hay grupos criminales en las carreteras-, pero consideró a Guanajuato como un sitio seguro para viajar. Álvar Cabeza de Cabeza es el responsable de mantener la vigilancia en el territorio estatal.

RICARDO GÓMEZ ESCALANTE

El supersubdelegado, Ricardo Gómez Escalante, también realiza reuniones de seguridad todos los días en el C-4 de León, pero ahí tampoco asisten los jefes locales. El presidente de León, Héctor López Santillana, ha acudido varias veces, pero justo dijo lo mismo que el gobernador: "No son útiles esas reuniones". El alcalde Héctor López Santillana ha enviado a veces al secretario de Seguridad, Mario Bravo, pero ellos afirman que no son reuniones eficientes y que no sirven de mucho en la ciudad.

LETICIA VILLEGAS

La síndico de León, Leticia Villegas, fue designada como presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento para el periodo 2020. Esta comisión es importante porque es la que revisa el gasto en el Municipio y lleva el control de los egresos e ingresos de la administración. Queda claro que Leticia Villegas sigue pesando al interior de la administración municipal.

CHRISTIAN CRUZ

El síndico de León, Christian Cruz, quedó como presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito para el periodo 2020, por lo que mantiene el carácter de funcionario panista fuerte al interior de la administración. Christian Cruz estará al frente de la Comisión de Seguridad Pública debido a que es el tema más importante de la administración. Por cierto, como secretaria de la Comisión de Seguridad quedó la panista Ana María Esquivel Arrona.