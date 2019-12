Piedra en el Zapato

JOSÉ RAÚL MONTERO

El Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero, convocó a más de 300 organismos civiles para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Ombudsman de Guanajuato pidió erradicar cualquier forma de violencia hacia la mujer. José Raúl Montero afirmó que en Guanajuato existe un compromiso de las instituciones de proteger y defender la dignidad de las personas. Uno de los invitados fue el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quien habló de promover los derechos humanos en los jóvenes del Estado.

LAURA CRISTINA MÁRQUEZ

La diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, asistió a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y habló de la prevención de la violencia hacia las mujeres. La diputada panista tiene el reto de promover una cultura de defensa de los derechos en Guanajuato y hacer las reformas necesarias para prevenir cualquier forma de violación hacia la dignidad de las personas. Hay que ver cómo encara los temas delicados y polémicos para los diputados conservadores.

ALFREDO MONTES MEJÍA

Ahora resulta que la Fiscalía General de la República no tiene un expediente abierto en contra de José Antonio Yépez, 'El Marro', por el delito de robo de combustible. El delegado, Afredo Montes Mejía, no ha tenido el cuidado de iniciar una averiguación en contra de 'El Marro' por los delitos federales, sino que está atenido a que la Fiscalía General de Guanajuato lo detenga por homicidio. La Fiscalía General de la República también podría iniciar una averiguación por delincuencia organizada, pero no hay un expediente federal en contra de 'El Marro'. No es extraño en Guanajuato. En realidad, nunca un delegado de la PGR hizo un buen trabajo en Guanajuato. El delegado en turno siempre quedaba a deber

GABRIEL DURÁN

El regidor de Morena, Gabriel Durán, también apareció en la reunión del Colectivo Ciudadano, con Ricardo Sheffield, el domingo pasado en León. El regidor de León también quiere ser candidato a alcalde, pero la tiene más complicada. Antes que él están Eugenio Martínez, Mario Morales, Fito Pons y Jorge Marcelino Trejo. Aunque Gabriel Durán tiene derecho a soñar. En una de esas, le toca la candidatura.