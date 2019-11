Piedra en el Zapato

VÍCTOR AGUIRRE

El director del C-4 de León, Víctor Aguirre, ya anunció que van a contratar a 70 personas en el Centro de Comando, Control y Comunicaciones en el Municipio de León. Van a contratar a más personas en el 911 y ojalá que logren reducir los tiempos de espera de las llamadas de emergencia. León tarda 19 minutos en llegar al lugar de los hechos cuando hay reportes, pero ciertamente son muchas las quejas de que dejan a las personas esperando en el teléfono, antes de tomar el reporte.

ALEJANDRO NAVARRO

El presidente municipal de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, llamó a un falso 'Iron Man' para un evento de seguridad. La idea es divertida, pero no es lo que necesita Guanajuato. Para recuperar la paz se requieren acciones serias y profundas, no fotografías atractivas con actores que no ayudarán en nada a la lucha de Guanajuato.

JORGE ESPADAS

El diputado federal Jorge Espadas convoca este lunes a una conferencia de prensa en León para hablar sobre el presupuesto federal y los recursos para Guanajuato en el 2020. Espadas ha peleado los recursos para el Estado en la Cámara de Diputados Federal, pero ha sido muy complicado. La Cuarta Transformación tiene mayoría y no ha incluido los proyectos importantes para Guanajuato.

GUSTAVO RODRÍGUEZ JUNQUERA

El exsecretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, será magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es preparado, tiene experiencia y es estudioso, así que tiene perfil para ser magistrado. Gustavo Rodríguez Junquera es de los sobrevivientes del grupo de Ramón Martín Huerta y ha sabido convivir con los panistas del grupo dominante, primero con Juan Manuel Oliva y luego con Miguel Márquez.