Piedra en el Zapato

MAURICIO HERNÁNDEZ

El superdelegado del Gobierno Federal, Mauricio Hernández, tiene ya varias denuncias por el uso de recursos federales con fines partidistas. Primero fueron los miembros de su propio partido quienes pidieron una investigación en la Secretaría de la Función Pública, y ahora son los panistas que ya presentaron 12 denuncias por el uso de recursos públicos en eventos de Morena.

CRESCENCIO SÁNCHEZ ABUNDIS

El director de Protección Civil de León, Crescencio Sánchez Abundis, se vio rebasado en el concierto de Martin Garrix, el sábado en el Metropolitano. Crescencio Sánchez no calculó el número de visitantes y fue un caos. Los accesos estaban desbordados y las filas eran incontrolables. En realidad no ocurrió una tragedia porque la misma gente se organizó y no porque Protección Civil haya hecho su trabajo.

JONATHAN GONZÁLEZ

El director de Educación del Municipio de León, Jonathan González, dijo que la principal deserción de estudiantes se da en secundaria y que deben trabajar en ese sentido. El problema, sin embargo, es que la Dirección de Educación no tiene ni la fuerza, ni los recursos, para atender la deserción. El gran trabajo tiene que venir desde la Secretaría de Educación con Yoloxóchitl Bustamente, y ahí no están hablando del mismo tema.

MARIO MACIEL

El director de Tránsito de León, Mario Maciel, presumió que en los últimos días han infraccionado a 15 traileros por circular en vialidades prohibidas. La cantidad de multas es muy baja, ya que los camiones circulan durante todo el día, incluso en horas pico, por Timoteo Lozano y por Libramiento Norte, y nadie les dice nada. A ver si ahora sí aplican el reglamento.