Piedra en el Zapato

CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE

El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, presentó 15 detenidos por diversos casos en la región Laja-Bajío. Son 7 detenidos por la desaparición de tres policías de las fuerzas de seguridad en Cortazar, otros por los secuestros en Celaya, los responsables del atentado al bar La Playa de Salamanca y un responsable de la muerte del estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya. La gente de Carlos Zamarripa ahora sí trabajó horas extras. ¿Es mucho pedir?

HUGO ESTEFANÍA

El expresidente de Cortazar, Hugo Estefanía, otra vez es la nota en hechos de delincuencia. Ahora resulta que sus parientes están involucrados en la desaparición de tres policías estatales. Hay que recordar que Hugo Estefanía (expresidente estatal del PRD) fue grabado en una conversación con 'El Puma', un líder huachicolero de Villagrán. Por cierto: ¿hay investigación sobre Hugo Estefanía?

JOSÉ LUIS GUERRERO

Uno de los principales actores de la manifestación de taxistas de este lunes fue el líder de Línea Dorada, José Luis Guerrero. El panista cerró la carretera y provocó desmanes, cuando tal vez él tiene acceso a los dirigentes panistas. ¿Qué busca José Luis Guerrero? No se ha dado cuenta de que ya es imposible frenar a Uber.

FERNANDO GARCÍA MURGUÍA

En la manifestación de taxistas no estuvo Taxitel, la empresa más importante del sector en Guanajuato. Los choferes del propietario Fernando García Murguía no le entraron a esa convocatoria nacional para frenar a las plataformas digitales. ¿Acaso Taxitel tiene su plan? ¿O don Fernando no le vio sentido a manifestarse en Guanajuato?