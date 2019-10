Piedra en el Zapato

ANTARES VÁZQUEZ ALATORRE

La senadora de Morena no supo cómo se llama la feria industrial de Hannover. Dijo que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, había ido al Senado de la República a presentar una "semana de no sé qué", cuando se trataba de la feria empresarial más importante del mundo, que se llevará a cabo en León la próxima semana. ¿En realidad la senadora no conoce la Feria de Hannover? ¿O no quiso acordarse para minimizar el evento?

HÉCTOR SALGADO BANDA

El secretario de Finanzas de Guanajuato prepara el proyecto para cobrar el predial de los municipios desde la estructura estatal. El plan es ayudar a los presidentes municipales a recaudar el impuesto, porque ellos no tienen la infraestructura para hacerlo. La intención es que los municipios agarren recursos porque el Gobierno Federal no les va a dar.

MIGUEL ÁNGEL SALIM

El diputado local sacó por unanimidad la ley del Observatorio Ciudadano del Congreso del Estado. De hecho ya están designados los consejeros que estarán en el Observatorio y solo falta designar al presidente. Guanajuato es el primer Congreso que tiene un observatorio legislativo que vigile el trabajo de los diputados.

JORGE ESPADAS

El diputado federal fue uno de los legisladores que acompañó al gobernador al Senado de la República. En total, fueron 12 diputados locales y federales de Guanajuato al Senado a presentar la Feria de Hannover, pero también a hablar con Ricardo Monreal para dar ya carpetazo a la desaparición de poderes. Jorge Espadas incluso quería hacer una conferencia de prensa en el Senado, pero al final no la hizo.