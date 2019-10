Piedra en el Zapato

HÉCTOR GONZÁLEZ 'EL CUADRITOS'

El propietario de Leche Cuadritos, Héctor González, apareció en un evento del Gobierno pero no quiso hablar de su complicidad con Roberto Zermeño y su plan para quedarse con el estadio León. Héctor González dijo que no sabe nada del estadio León, pero es bien sabido que él pagó todos los juicios de Zermeño para adueñarse de un estadio que no les pertenece. Ahora, 'El Cuadritos' dice que no está enterado.

RAMÓN ALFARO

El director de Economía de León, Ramón Alfaro, informó que la oficina del gobierno municipal en Japón también operará en Corea y en China. Es una apuesta arriesgada. Mientras el Gobierno Federal cerró las oficinas de Proméxico en el mundo, León hace lo contrario. Es la primera vez que el Municipio abre oficinas fuera de México. Hay qué ver si da resultado con la atracción de inversiones.

MAURICIO USABIAGA

El secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Mauricio Usabiaga, convocó a empresarios guanajuatenses a la firma de convenio con la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la segunda bolsa en nuestro país. Se trata de la competencia de la Bolsa Mexicana de Valores. Y el Gobierno de Guanajuato ha establecido una buena relación con BIVA con la intención de vincularla con los industriales de la región.

GUADALUPE SALAS BUSTAMANTE

La diputada local de Morena, Guadalupe Salas Bustamante, actual presidenta del Congreso del Estado, está bajo la lupa después de que varios miembros de su partido la acusan de desviar recursos de las ayudas sociales. A ver cómo sale de esta. Y es que los mismos morenistas han presentado pruebas en contra de ella. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato inició también una auditoría sobre los gastos.