Piedra en el Zapato

CELESTE GÓMEZ FRAGOSO

La diputada local dejó la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nunca se sintió la dirigencia de Celeste Gómez. Ante un escenario complicado para el tricolor, la diputada no pudo estructurar un proyecto sólido para Guanajuato. Hoy se va sin pena ni gloria.

RUTH NOEMÍ TISCAREÑO

De manera momentánea, la delegada Ruth Noemí Tiscareño será la presidenta estatal del PRI en Guanajuato. Ella es de San Luis Potosí y ha sido senadora y diputada federal. El PRI está desdibujado y desaparecido. No existe. El otrora partidazo no sabe cómo levantarse de la catástrofe electoral del año pasado y no hay liderazgos fuertes que quieran tomar las riendas del partido.

SOPHIA HUETT

La comisionada de la Unidad de Análisis del Gobierno del Estado afirmó que siguen haciendo detenciones en Guanajuato y que se han desmantelado poco a poco los cárteles de las drogas. La Comisionada dijo que no solo han detenido a integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, sino también de otras organizaciones. En proporción, por cada detenido del Cártel de Santa Rosa hay otros 4 detenidos de otras organizaciones.

ALEJANDRO NAVARRO

El presidente municipal de Guanajuato rindió su Primer Informe de Gobierno. Tres temas acaparan la agenda de la capital: mejorar los servicios turísticos, la seguridad y la recolección de basura. Aunque lo que todo mundo está esperando es el gran proyecto de turismo para Guanajuato, sobre todo después de aquellas declaraciones de no quiere turistas pobres.