Piedra en el Zapato

ANTARES VÁZQUEZ ALATORRE

La senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, atacó al diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez por pedir medicinas en el Congreso de la Unión. Ella lanzó un tuit que decía: Éctor Jaime grita queremos medicinas, "¡porque ya no podrá hacer negocios con ellas en Guanajuato. Pobre!".

ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, le contestó: "Explíquele eso a los niños enfermos y sus familias. A las mujeres con cáncer sin tratamiento en esos momentos. Con la Salud no. Si no saben, les enseñamos; si no pueden, les ayudamos; si no quieren, ya váyanse por ineptos e insensibles con los enfermos".

GABINO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

El empresario Gabino Fernández Hernández fue reelecto por un año más como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur). En el evento estuvo presente el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el presidente nacional de Concanaco, José Manuel López Campos. La Cámara Nacional de Comercio ha sido crítica sobre el crecimiento económico y la falta de impulso a la inversión.

HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA

El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, presentará hoy su cuarto informe de Gobierno. En realidad es el primero, pero si tomamos en cuenta el periodo 2015-2018, entonces será el cuarto. Por primera vez en la historia de León, un Presidente dará un Cuarto Informe de Gobierno, debido a la elección consecutiva o reelección.