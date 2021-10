Piedra en el zapato

MIGUEL ÁNGEL SALIM

El diputado local del PAN, Miguel Ángel Salim hizo una gestión digital y le dio resultado. El panista pidió a Sapal ponerse las pilas. El sábado, a las 3:00 de la tarde, gabró un video en una obra lenta de Sapal en el colector pluvial del bulevar Clouthier, y mostró que no había un solo trabajador. Sapal de inmediato respondió y anunció que ya van a trabajar sábado y domingo para concluir la obra. Sapal sí se puso las pilas.

MARGARITA RÍOS

La directora del SAT (Servicio de Administración Tributaria), Margarita Ríos fue la enviada especial del Gobierno Federal a la inauguración de Sapica, la feria del calzado en Guanajuato. Margarita Ríos dio a conocer que sólo han decomisado 13 mil pares de zapato ilegal en la aduana, pero se comprometió a que intensificarán la supervisión para evitar la corrupción.

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN

La secretaría de Economía del Gobierno Federal, Graciela Márquez Colín viene a León este jueves al cierre de Sapica. A ver si ahora sí cumple. La Secretaría de Economía no pudo venir en la edición de marzo y había prometido asistir a la inauguración este martes y canceló de última hora. La nueva Secretaria de Economía tiene desconcertados a los zapateros. No les contesta el teléfono y no les da respuesta sobre la protección del calzado ante la amenaza de China.

LUIS GERARDO GONZÁLEZ

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, Luis Gerardo González fue muy claro en su mensaje de inauguración de Sapica: Si no mantienen los aranceles contra el Zapato chino, la industria de Guanajuato perderá empleos y competitividad. Luis Gerardo afirmó que los precios del zapato no bajarán con la llegada de calzado chino y sí afectarán a las empresas locales.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.