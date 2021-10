Piedra en el zapato

LEOPOLDO JIMÉNEZ

El contralor de León, Leopoldo Jiménez, investiga la asignación de 18 escoltas a varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad, sin tener la autorización del Ayuntamiento. El Contralor Municipal se está metiendo a revisar la justificación legal de estas asignaciones, y este caso podría concluir en sanciones administrativas.

JORGE RAMÍREZ

El director de Sapal, Jorge Ramírez, todavía debe explicar por qué asistió a una reunión en el Consejo del organismo en donde se decidiría la asignación de obras para su cuñado. En realidad Jorge Ramírez no tenía por qué asistir a esa reunión y por cierto todavía no libra una investigación interna que revisa si cometió o no irreguralidades que ameriten una inhabilitación o destitución.

LETICIA VILLEGAS

La síndico del Ayuntamiento, Leticia Villegas, pidió a los transportistas que metan más camiones para dar el servicio en el nuevo Hospital General Regional de León. Hay que ver si le hacen caso los camioneros. Lo cierto es que ahora que regresen los alumnos de la Universidad Tecnológica de León y de la Universidad de Guanajuato, el transporte puede hacer crisis en el nuevo HGL.

JOSÉ LUIS MANRIQUE

El subsecretario de Atención a la Comunidad de León, José Luis Manrique, está cotizando el precio de los drones para vigilar la ciudad. Es una necesidad en León. El helicóptero El Halcón está sobrevolando la ciudad, pero es bien sabido que es muy costosa su operación y que se la pasa en mantenimiento. Así que es muy probable que sí compren los drones. Lo de hoy son los vehículos aéreos no tripulados.

